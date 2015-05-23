Пан Гі Мун закликав країни Південно-Східної Азії рятувати мігрантів
17:49, 23 травня 2015Світ
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав країни Південно-Східної Азії робити більше для збереження життя мігрантів, які відправляються в інші країни по морю, рятуючись від злиднів і переслідувань у себе вдома.
REUTERS
У ході візиту до В'єтнаму генсек ООН підкреслив також, що уряди повинні звернути увагу на гуманітарну кризу, що змушує людей залишати свої будинки, повідомляє Російська служба ВВС.
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За останні два тижні більше трьох з половиною тисяч мігрантів з Бангладеш і М'янми прибутку на човнах в Індонезію, Малайзію і Таїланд.
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