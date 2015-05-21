Малайзія буде проводити операції з порятунку мігрантів
09:40, 21 травня 2015Світ
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Малайзія буде проводити операції з пошуку і порятунку мігрантів в Андаманському морі.
REUTERS
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Наджіб Разак, передає Бі-бі-сі. Також їм буде надана гуманітарна допомога, додав малайзійський прем'єр.
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Напередодні Малайзія та Індонезія погодилися надати притулок мігрантам, серед яких біженці з Бангладеш і М'янми.
До цього країни відмовлялися приймати у себе нелегальних мігрантів, розвертаючи судна з ними у своїх територіальних водах.
Міністри закордонних справ Малайзії та Індонезії знаходяться у М'янмі на переговорах по кризі, яка склалась. Близько 7 тис. людей все ще знаходяться в морі.
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