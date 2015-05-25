У Росії пропонують залучити ув'язнених до будівництва об'єктів ЧС-2018

Залучати засуджених зможуть організації будь-яких форм власності. Керівництво Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) підтримує ініціативу, повідомляє Комерсант.

Поправки, підготовлені заступником голови думського комітету з безпеки Олександром Хінштейном, по суті, вводять в ужиток нову форму працевлаштування ув'язнених: у приватних компаніях, на підприємствах, які перебувають за кілька сотень кілометрів від колонії, де відбувають покарання засуджені.

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Депутат пропонує дозволити ув'язненим працювати "в місцях залучення до праці в іншій місцевості", але в межах одного суб'єкта федерації.

Депутат бачить широке поле для впровадження цього досвіду в життя. Зокрема, за його словами, держава зможе використовувати працю ув'язнених у рамках будівництв об'єктів та інфраструктури до чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в РФ.

"Крім того, вони зможуть працювати в лісовій промисловості або займатися очищенням лісу",— говорить Хінштейн.

Зараз ув'язнені мають право працювати на виробництвах виключно в межах виправних установ. Залучати ув'язнених зможуть підприємства будь-яких організаційно-правових форм власності.

Дія нової норми поширюється на ув'язнених, які відбувають покарання в колоніях-поселеннях, і на осіб, засуджених до примусових робіт.

За даними ФСВП на 2015 рік, 128 колоніях-поселеннях відбувають покарання 39 414 осіб.