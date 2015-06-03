Спецслужби США знову зможуть прослуховувати телефонні розмови

Однак при цьому введені деякі обмеження, передає Бі-бі-сі. Новий закон під назвою "Акт свободи" (The USA Freedom Act) подовжує повноваження уряду збирати великі обсяги даних. Ці повноваження закінчилися в ніч на понеділок, 1 червня.

Читайте такожСноуден заявив, що у нього більше немає секретної інформації

Закон, який замінить так званий "Патріотичний акт", був підтриманий президентом Бараком Обамою, який вважає його необхідним для успішної боротьби з тероризмом.

За закон проголосували 67 сенаторів, проти – 32. Він відправлений на підпис президенту.

"Патріотичний акт" був прийнятий у відповідь на теракти у США 11 вересня 2001 року і, серед іншого, розширив права спецслужб за підслуховування і електронного стеження.

7 травня Федеральний окружний апеляційний суд США скасував рішення 2013 року, згідно з яким зберігання цих даних визнавалося відповідним конституції.