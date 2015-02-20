США і Британію звинуватили у зломі SIM-карт
Американський вебсайт Intercept заявив, що розвідки США і Великобританії нібито незаконно зламали електронну систему компанії Gemalto, що займається виробництвом SIM-карт.
За твердженням Intercept, це було зроблено для того, щоб вкрасти коди і отримати можливість доступу до мобільних телефонів, передає Бі-бі-сі.
Intercept заявляє, що ця інформація отримана від колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена, що живе в Росії.
Компанія Gemalto повідомила, що сприймає ці повідомлення дуже серйозно. Gemalto працює в 85 країнах світу і має більш 40 заводів.
The Intercept стверджує, що цей злом дозволив американським і британським спецслужбам таємно прослуховувати та переглядати велику частину мобільних комунікацій в світі, включаючи переговори і листування.
Серед клієнтів такі компанії Gemalto, як AT&T, T-Mobile, Verizon, Sprint і близько 450 провайдерів мобільного зв'язку в різних країнах світу.
Читайте такожСноуден отримає «Штутгартську премію миру» за викриття діяльності спецслужб США - ЗМІIntercept заявляє, що злом був нібито здійснений у 2010 році британським центром урядового зв'язку ЦПС, що займаються також радіоелектронною розвідкою, і американським Агентством національної безпеки.
Жодна з цих організацій не прокоментувала звинувачення Intercept.