У Південній Кореї вже 13 людей загинули від коронавірусу MERS

Як зазначає агентство, від зараження вірусом в п'ятницю померли ще двоє чоловіків у віці 73 і 78 років, пише РИА Новости.

Обидва в минулому місяці контактували з пацієнтом, у якого був діагностований коронавірус. Загальне число хворих в Південній Кореї складає 126 осіб. Близько 3,8 тисячі осіб отримали рекомендації дотримуватися карантинний режим через ризик захворювання.

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Через побоювання поширення коронавіруса серед дітей і підлітків були закриті 2,2 тисячі освітніх установ. Уряд країни опублікував список з 55 лікарень, де проходили лікування заражені вірусом БВРС-КоВ/MERS, так як, за даними міністерства охорони здоров'я, всі випадки зараження, в тому числі і чотири нововиявлених, відбулися в лікарнях через те, що не були вжиті своєчасні заходи по ізоляції перших хворих.

Коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому не має особливих симптомів на ранніх стадіях. Найбільшому ризику захворювання схильні люди з ослабленим імунітетом, хронічною хворобою легенів, діабетом і з нирковою недостатністю. Вакцини від вірусу не існує. У світі, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) за станом на 9 червня, зафіксовані 1218 випадків зараження вірусом БВРС-КоВ/ MERS, померли 449 осіб.