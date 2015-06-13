Слідом за Москвою, в Ростові-на-Дону невідомі скоїли напад на українське консульство (фото)

Про це повідомив РИА Новости український консул в Ростові Олександр Ковтун.

За його словами, близько 1 години ночі в суботу до консульства прибув організований натовп людей.

"Вони побили скло, все навколо консульства. Зірвали вивіски і закидали цеглою, яйцями, помідорами, всяким сміттям", — сказав консул.

За його словами, на місці працюють слідчі. На місце також прибув генеральний консул України в Ростові-на-Дону Віталій Москаленко. У регіональному главку МВС Росії поки не стали коментувати цей інцидент.

У свою чергу, депутат регіонального парламенту Росії Катерина Стенякіна на своїй сторінці в Twitter назвала події біля українського консульства "провокацією".

В #Ростов'е неизвестные напали на ген.консульство Украины. Думаю,это провокаторы. Количество граждан Украины в Рост.обл. очень большее. — Стенякина Екатерина (@Stenyakina) 12 июня 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що 12 червня після святкування дня Росії приблизно о 22.30 близько ста молодих людей підійшли до посольства України в Москві на Леонтівськом провулку і закидали його яйцями.