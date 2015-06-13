ВООЗ: поширенню вірусу MERS у Південній Кореї сприяли лікарі

Корейські лікарі, незнайомі з коронавірусом близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), сприяли поширенню захворювання, йдеться в доповіді експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, багато палат у сеульських лікарнях були переповнені, що прискорило поширення інфекції, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Як підкреслюють у ВООЗ, цей спалах має складний характер, внаслідок чого слід готуватися до нових випадків зараження.

За даними МОЗ Південної Кореї, загальна кількість хворих зросла до 138 осіб. 14 осіб уже померли від цієї хвороби.

Вперше захворювання в людей було зафіксовано в Саудівській Аравії в 2012 році. Як вважають учені, вірус може передаватися людині від молодих верблюдів-дромадерів.

Першою людиною з Південної Кореї, яка заразилася MERS, став бізнесмен, який літав до Ер-Ріяда у справах.