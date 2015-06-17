ЄС погодив продовження санкцій проти Росії до кінця січня 2016 року

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило дипломатичне джерело після завершення засідання.

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"Домовилися продовжити економічні санкції для Росії до 31 січня. Найімовірніше, рішення буде ухвалено без обговорення на засіданні Ради із закордонних справ, яке заплановане на наступний понеділок", - сказало джерело.

Крім того, за його словами, було домовлено, що ще на один рік будуть продовжені санкції на інвестиції для Криму.

"Рішення буде ухвалено, скоріше за все, у цю п'ятницю також без обговорення (на п'ятницю заплановане засідання Ради з економічних питань)", - зазначило джерело.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ поставляє терористам зброю і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.