ЄС у понеділок продовжить економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року

Це випливає з порядку денного засідання Ради ЄС, яке відбудеться у Люксембурзі на рівні міністрів закордонних справ, передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя.

"Рада, найімовірніше, продовжить економічні санкції для Росії до 31 січня 2016 року. Це є результатом домовленості, досягнутої під час засідання Європейської Ради у березні пов'язати тривалість запобіжних заходів з повним виконанням Мінських домовленостей, які мають бути виконані до 31 грудня 2015", - йдеться у документі.

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Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків та компаній, торгівлі зброєю та товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня постійні представники країн-членів ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року.

"Домовилися продовжити економічні санкції для Росії до 31 січня. Скоріш за все, рішення буде ухвалено без обговорення на засіданні Ради з закордонних справ, яке заплановане на наступний понеділок (22 червня)", - повідомило УНІАН дипломатичне джерело.

Крім того, за словами співрозмовника агентства, було домовлено, що ще на один рік будуть продовжені санкції на інвестиції для Криму.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.