ЄС може продовжити санкції проти Росії без будь-яких дискусій 22 червня – WSJ

Спочатку передбачався розгляд санкцій на саміті в Брюсселі 25-26 червня. Проте в даний час, швидше за все, рішення про розширення санкцій може бути прийнято на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 22 червня і без будь-яких дискусій, передає ZN.UA.

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Посли країн ЄС обговорять на поточному тижні питання про санкції. Підкреслюється, що Євросоюз ще в березні вирішив пов'язати режим санкцій щодо Росії з повною реалізацією Мінських угод.