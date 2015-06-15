ЄС може продовжити санкції проти Росії без будь-яких дискусій 22 червня – WSJ
09:12, 15 червня 2015Політика
2682 0
Міністри закордонних справ ЄС можуть продовжити санкції проти Росії без обговорення на зустрічі в Люксембурзі 22 червня, повідомляє видання The Wall Street Journal.
REUTERS
Спочатку передбачався розгляд санкцій на саміті в Брюсселі 25-26 червня. Проте в даний час, швидше за все, рішення про розширення санкцій може бути прийнято на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 22 червня і без будь-яких дискусій, передає ZN.UA.
Читайте такожУ Путіна пригрозили Заходу новими санкціями
Посли країн ЄС обговорять на поточному тижні питання про санкції. Підкреслюється, що Євросоюз ще в березні вирішив пов'язати режим санкцій щодо Росії з повною реалізацією Мінських угод.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter