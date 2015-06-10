ЄС переглядає стратегію безпеки у Чорноморському басейні через анексію Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив європейський комісар з питань освіти, культури, молоді та спорту Тібор Наврасіс, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі в рамках обговорення доповіді "Стратегічна військова ситуація в басейні Чорного моря після незаконної анексії Криму Росією".

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"Так, нам необхідно переглянути європейську стратегію безпеки. Процес уже розпочався, і ми в цьому перегляді очікуємо на тісну співпрацю з державами-членами", - сказав Тібор Наврасіс.

На переконання єврокомісара, анексія Криму і Севастополя Росією створила "небезпечну ситуацію, яка є загрозою міжнародній безпеці".

"ЄС буде відданий повністю виконати політику невизнання, включаючи запобіжні заходи. З іншого боку, якщо і коли буде знайдено стійке вирішення українського конфлікту, ми відрегулюємо наші відносини з Росією", - запевнив Тібор Наврасіс.