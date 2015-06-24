Угорщина скасовує рішення зупинити в себе норму Євросоюзу щодо мігрантів

Як повідомило міністерство закордонних справ (МЗС) Угорщини, Будапешт уже не зупиняє чинності правил Євросоюзу, і про це голова МЗС Петер Сійярто повідомив свого колегу з Австрії, передає радіо "Свобода".

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В Австрії, зі свого боку, повідомили, що через першу заяву з Будапешта викликали до свого МЗС посла Угорщини, а міністр Себастіян Курц заявив телефоном угорському колезі, що Відень не потерпить зупинення чинності норми.

Ідеться про норму ЄС, відому як "Дублін-3", яка передбачає, що претенденти на статус біженця повинні подавати заяви про це в першій країні ЄС, через яку вони прибули на територію Євросоюзу. Відтак, якщо таких осіб виявляють в інших країнах ЄС, їх повертають із їхніми заявами до першої.

У вівторок, 23 червня, уряд Угорщини заявив, що на невизначений термін зупиняє для країни чинність цієї норми з "технічних міркувань". Як заявили в Будапешті, там були змушені до такого кроку з метою "захистити інтереси і населення Угорщини" у зв’язку з тим, що протягом попереднього року до країни прибули десятки тисяч мігрантів.

Заява пролунала напередодні саміту Євросоюзу, який починається в четвер, 25 червня і на якому криза з нелегальними мігрантами до ЄС буде одним із головних питань.

Раніше Угорщина вже вирішила спорудити стіну на кордоні з Сербією, через яку до неї потрапляє більшість нелегалів. Це рішення теж викликало багато негативних відгуків.