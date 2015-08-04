Росія знищує санкційні продукти не чекаючи вступу в силу указу

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-секретаря Россільгоспнагляду Юлію Мелано.

"Сьогодні в Самарі знищується партія вантажу, затриманого ще в квітні — шість фур зі 114 тоннами свинячої продукції, які за документами мали бразильське походження, однак викликали сумніви у інспекторів і були затримані", - повідомила прес-секретар.

"Згодом Бразилія не підтвердила достовірність сертифікатів, а Россільгоспнагляд припускає, що ця продукція була вироблена в Євросоюзі", - додала Мелано.

Видання не уточнює, в який саме спосіб проводиться утилізація м'ясної продукції. Раніше Россільгоспнагляд заявляв про намір знищувати сири, ввезені до Росії з країн Євросоюзу, за допомогою бульдозера.

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Як повідомляв УНІАН, Росія заборонила ввезення рибних консервів з Латвії та Естонії через "системні порушення, виявлені Россільгоспнаглядом в ході інспекції, а також присутність в продукції заборонених та шкідливих речовин".