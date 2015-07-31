Росія задіє армію бульдозерів для знищення завезених з ЄС сирів

Про це повідомив помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко, передає Бі-бі-сі. Крім того, він повідомив, як будуть знищені і інші продукти харчування, поставлені з Європи.

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"Рослинні продукти заорюють у спеціально відведених місцях. М'ясо відправляють на утильзаводи, де їх переробляють на м'ясо-кісткове борошно. Це борошно може бути використане в якості корму для тварин, тому що воно буде повністю знешкоджене в процесі переробки. З молоком, як і з будь-якою іншою рідиною буде вчинено, тобто його виливатимуть в певних місцях. Сири, швидше за все, пройде бульдозер, а потім - на звалища", - пояснив Олексій Алексєєнко.

При цьому помічник голови Россільгоспнагляду заявив, що відправляти продукти в дитячі будинки або в якості допомоги на схід України недоцільно, оскільки невідомо, ким вироблена ця продукція, які ризики вона в собі несе".

Раніше в п'ятницю уряд Росії затвердив процедуру знищення незаконно ввезених в країну продуктів. Позбавлятися від санкційних продуктів наказано "негайно" у присутності не менше двох незацікавлених осіб. Крім того, документ зобов'язує записувати процедуру на відео і фото із зазначенням дати та часу.

На цьому тижні президент Росії Володимир Путін підписав указ про знищення з 6 серпня товарів, ввезення яких заборонено у рамках продуктового ембарго.