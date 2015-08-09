В Японії згадують жертв атомного бомбардування Нагасакі (фоторепортаж)

У ході церемонії в неділю вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання, яка розпочалася об 11:02 за місцевим часом (02:02 за Гринвічем), коли на Нагасакі була скинута бомба, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Потім мер Нагасакі Томіхіса Тауе і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе виступили з промовами. Абе наголосив, що Японія твердо має намір боротися "за світ без ядерної зброї".

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У ході церемонії також зачитали послання від генсекретаря ООН Пан Гі Муна: "Нагасакі повинен бути останнім, ми не можемо дозволити жодного використання ядерної зброї у майбутньому. Гуманітарні наслідки занадто великі. Більше ніяких Нагасакі. Жодних Хіросім".

У католицькому храмі, який був зруйнований унаслідок бомбардування, а потім відновлений, проходять пам'ятні меси.

Щонайменше 70 тисяч людей загинули в Нагасакі внаслідок бомбардування, яке відбулося через три дні після ядерного удару по Хіросімі.

Удар по Нагасакі завдали тільки тому, що над початковою ціллю ВПС США містом Кокура - була погана видимість через хмари.