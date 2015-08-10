ЗМІ: Трьох росіян у Туреччині підозрюють у зв'язках з ІД

У Туреччині затримані троє росіян за підозрою в зв'язках з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на генеральний штаб турецьких збройних сил, зараз затриманих допитують, пише Русская служба Би-би-си.

У той же час в російському посольстві в Анкарі агентству РИА Новости повідомили, що поки не отримували від турецької влади жодних повідомлень про затримання росіян.

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Раніше в Туреччині вже затримували росіян, підозрюваних у зв'язках з "Ісламським державою", діяльність якої в Росії заборонена.

Зокрема, на початку серпня турецькі військові затримали 26-річного жителя Дагестану, імовірно, який намагався перейти кордон з Сирією, щоб приєднатися до бойовиків.

В кінці липня Туреччина почала масштабну операцію проти "Ісламської держави" і "Робочої партії Курдистану". Приводом став теракт в турецькому місті Суруч, жертвами якого стали десятки людей.