Бойовики "Ісламської держави" опублікували відео вбивства "навідників"

Як випливає з відеоролика, двох чоловіків спочатку допитували, потім прив'язали до дерева і розстріляли, передає Бі-бі-сі. Група активістів намагалася розповідати світові про життя в захопленому джихадистами місті.

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Бойовики раніше в Раці вбивали журналістів, представників сексменшин і незгодних з їх поглядами на світ.

В останні дні екстремісти відтіснили курдів з раніше звільнених загонами самооборони передмість Ракки.

У суботу джихадисти імовірно розмістили в інтернеті відео вбивства 25 осіб на руїнах стародавнього міста Пальміра.

При цьому запис вперше з'явилася на акаунтах, раніше не пов'язаних з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

Минулого тижня бойовики знищили декілька статуй стародавньої Пальміри, внесеної до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.