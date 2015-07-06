Бойовики "Ісламської держави" опублікували відео вбивства "навідників"
Бойовики "Ісламської держави" опублікували відеозапис, на якому зображене вбивство двох осіб, звинувачених у здачі супротивникам джихадистів їх позицій в сирійському місті Ракка.
Як випливає з відеоролика, двох чоловіків спочатку допитували, потім прив'язали до дерева і розстріляли, передає Бі-бі-сі. Група активістів намагалася розповідати світові про життя в захопленому джихадистами місті.
Читайте також"Ісламська держава" опублікувала страту 12 бойовиків "Армії ісламу"
Бойовики раніше в Раці вбивали журналістів, представників сексменшин і незгодних з їх поглядами на світ.
В останні дні екстремісти відтіснили курдів з раніше звільнених загонами самооборони передмість Ракки.
У суботу джихадисти імовірно розмістили в інтернеті відео вбивства 25 осіб на руїнах стародавнього міста Пальміра.
При цьому запис вперше з'явилася на акаунтах, раніше не пов'язаних з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".
Минулого тижня бойовики знищили декілька статуй стародавньої Пальміри, внесеної до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.