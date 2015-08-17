За причетність до ІД в Саудівській Аравії затримано більше 400 осіб - ЗМІ

Про це повідомила саудівська газета "Аль-Джазіра" з посиланням на джерела в силах безпеки, передають РИА Новости.

За їх словами, сили безпеки заарештували 413 осіб 19-ти національностей, обвинувачених у тероризмі та приналежності до ІД.

Більшість із них були затримані за використання соціальних мереж для вербування саудівських підданих в ряди ІД.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за оцінками Федерального агентства у справах національностей Росії, до бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" приєдналися вже близько двох тисяч громадян Росії.