Соратник Путіна йде у відставку

Перед цим стало відомо, що Якунін буде висувати свою кандидатуру на посаду сенатора Калінінградської області у Раді Федерацій, вибори до якої відбудуться 13 вересня.

Як повідомляла виборча комісія Калінінградської області, в. о. губернатора Калінінградщини Микола Цуканов запропонував Якуніна у якості представника області у Раді Федерації Росії.

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Якщо Якуніна оберуть сенатором, йому доведеться покинути посаду в "Російській залізниці".

Анатлітики вважають, що відставка Якуніна може стати першою в серії кадрових перестановок на вершині російської влади.