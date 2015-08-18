Соратник Путіна йде у відставку
09:38, 18 серпня 2015Світ
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Один із наближених до президента Росії Володимира Путіна чиновників Володимир Якунін іде у відставку з посади керівника «Російської залізниці».
Якунін покине пост керівника "Російської залізниці" / vm.ru
Перед цим стало відомо, що Якунін буде висувати свою кандидатуру на посаду сенатора Калінінградської області у Раді Федерацій, вибори до якої відбудуться 13 вересня.
Як повідомляла виборча комісія Калінінградської області, в. о. губернатора Калінінградщини Микола Цуканов запропонував Якуніна у якості представника області у Раді Федерації Росії.
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Якщо Якуніна оберуть сенатором, йому доведеться покинути посаду в "Російській залізниці".
Анатлітики вважають, що відставка Якуніна може стати першою в серії кадрових перестановок на вершині російської влади.
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