Саудівська Аравія вторглася на північ Ємену

Отримане Al Jazeera відео демонструє, як військові займають свої позиції.

Після недільних обстрілів хуситами прикорднонних із Єменом територій Саудівської Аравії загинули десятки солдатів саудівської армії та один генерал.

Командувачі саудівської армії вторгнення військ на територію суміжної держави називають тимчасовим.

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Раніше УНІАН повідомляв, що збройний конфлікт у Ємені триває вже близько року. Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдає авіаударів по території Ємену від березня, після того як повстанці-хусити захопили більшу частину території країни і вигнали президента Мансура Хаді, який втік до Ер-Ріяда.

У країні неодноразово оголошувалося перемир'я, проте домогтися фактичного припинення бойових дій жодного разу не вдавалося.