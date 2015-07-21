Росія пригрозила військовими "контрзаходами" у відповідь на вступ Швеції до НАТО

Про це заявив посол Росії у Швеції Віктор Татарінцев в інтерв'ю місцевим ЗМІ, передає "ЄвроПравда" із посиланням на The Independent.

Засудивши те, що, за його словами, є "агресивною пропагандистською кампанією в ЗМІ" проти Росії, посол наголосив, що "Швеція не є ціллю для збройних сил РФ".

Водночас, відповідаючи на питання щодо зростання підтримки шведами вступу країни до НАТО, Татарінцев попередив про заходи у відповідь з російської сторони.

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"Путін зазначав, що будуть наслідки, що Росії доведеться вдатися до реакції військового характеру і переорієнтувати свої війська та ракети", - наголосив посол.

"Країна, яка вступає до НАТО, повинна усвідомлювати ризики, на які вона наражається", - додав він.

Крім того, Татарінцев висловив сумнів щодо можливого швидкого вступу Швеції до НАТО.

Як повідомляв УНІАН, учора в МЗС РФ заявили, що спільні навчання України і НАТО «здатні поставити під загрозу зриву прогрес, який намітився у мирному врегулюванні глибокої кризи» на сході України.