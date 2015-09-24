Білий дім: Індію можуть включити до складу РБ ООН

Таке твердження на регулярному брифінгу озвучив прес-секретар Білого дому Джош Ернест. Однак він не уточнив, чи йде мова про постійне членство або про тимчасове обрання, пише ТАСС.

Ернест нагадав, що президент США Барак Обама раніше вже висловлювався про готовність підтримати таку ініціативу "у контексті реформування управлінської структури ООН". "Сполучені Штати як і раніше дотримуються даної позиції. Це вказує на посилення тієї вагомої ролі, яку, як ми бачимо, Індія грає у світі", - сказав Ернест, відзначивши, що її "економічний вплив тільки зростає".

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При цьому, представник адміністрації зауважив, що в Білому домі "вітали б появу додаткових можливостей для Індії з прийняття на себе більшої відповідальності" у плані участі у реалізації "спільних інтересів міжнародного співтовариства". В якості прикладу Ернест привів конференцію з проблеми кліматичних змін, яка пройде в кінці цього року в Парижі. Там, вважає він, Індія могла б "зіграти конструктивну роль", зробивши "важливу заяву" про майбутнє планети.

Як повідомляв УНІАН, Україна збирається брати участь у виборах непостійних членів Ради Безпеки ООН, які відбудуться в ході нинішньої Генасамблеї ООН. Для того, щоб бути обраною, Україні необхідно отримати підтримку 2/3 голосів (128 голосів), в залежності від кількості присутніх у залі засідань Генасамблеї ООН.