Група чеченців приєдналася до сирійського "Фронту Нусра"
05:32, 24 вересня 2015Світ
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У Сирії загін повстанців чисельністю близько 1500 чоловік і складається з чеченців, узбеків і таджиків присягнув на вірність "Фронту Нусра", яка одночасно протистоїть силам як сирійського режиму Башара Асада, так і екстремістському руху "Ісламська держава".
Група чеченців приєдналася до сирійського "Фронту Нусра" / ves.lv
Інформацію про це розповсюдив Сирійський центр моніторингу прав людини, що базується в Британії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Спостерігачі вважають, що бригада "Джейш-аль-Мухаджирін валь-Ансар", складена з вихідців із країн колишнього СРСР, істотно посилить позиції "Фронту Нусра" в районі сирійського міста Алеппо, майже повністю зруйнованого через безперервні вже третій рік бої.
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"Фронт Нусра" вважає себе сирійським відділення екстремістської організації "Аль-Каїда" і, за заявами власного керівництва, на третину складається з іноземців, у тому числі росіян і чеченців.
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