Група чеченців приєдналася до сирійського "Фронту Нусра"

Інформацію про це розповсюдив Сирійський центр моніторингу прав людини, що базується в Британії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Спостерігачі вважають, що бригада "Джейш-аль-Мухаджирін валь-Ансар", складена з вихідців із країн колишнього СРСР, істотно посилить позиції "Фронту Нусра" в районі сирійського міста Алеппо, майже повністю зруйнованого через безперервні вже третій рік бої.

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"Фронт Нусра" вважає себе сирійським відділення екстремістської організації "Аль-Каїда" і, за заявами власного керівництва, на третину складається з іноземців, у тому числі росіян і чеченців.