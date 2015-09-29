Доповідач ПАРЄ по Україні пішов у відставку

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердив глава української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв.

"Так, Міньон подав у відставку з посади доповідача по Україні", - заявив він.

Український політик стверджує, що наразі не оголошені мотиви французького політика, однак демарш Міньона відбувся після того, як він програв вибори на посаду президента ПАРЄ.

"Пояснень ніхто не отримав. Вчора, коли в групі ЄНП висували кандидата в президенти ПАРЄ, він програв вибори Педро Аграмунту, після чого одразу поїхав в Париж", - розповів Ар’єв.

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Рішення про заміну доповідача по Україні ще має бути підтверджене Моніторинговим комітетом ПАРЄ.

Ситуація ускладнюється тим, що на наступну, січневу сесію асамблеї запланована доповідь ПАРЄ щодо ситуації України. За словами Арьєва, рішення про те, чи відбудеться вона, має бути ухвалене моніторинговим комітетом на засіданні в четвер.

Необхідно додати, що Жан-Клод Міньйон є досить скептично налаштованим щодо України, чимало експертів вважає його антиукраїнським політиком. А від літа 2015 року другим співдоповідачем став каталонець Хорді Шукла, який, зокрема, закликав не накладати в ПАРЄ жорсткі санкції на російську делегацію.

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Як повідомляв УНІАН, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) офіційно визнала факт російської агресії в Україні, і визнала окупованими частини Донецької і Луганської областей. Голова постійної делегації, народний депутат Володимир Ар'єв зазначив, що ПАРЄ підтримала доповідь про зниклих безвісти в Україні.