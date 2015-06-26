У ПАРЄ обрали нового доповідача щодо України, ним став сепаратист-каталонець

Ним став іспанець, представник Каталонії Хорді Шукла, розповів народний депутат Володимир Ар’єв, передає "ЄвроПравда".

Новий доповідач замінить естонку Майліс Репс, яка опікувалася Україною із січня 2010 року.

Шукла очолює групу ALDE (альянс ліберал-демократів) в асамблеї. Цю групу вважають прихильною щодо України, водночас сам Шукла має неоднозначну репутацію – зокрема, через те, що він обраний від Каталонії і представляє партію, яка підтримує сепаратизм – відділення регіону від Іспанії.

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У січні, під час голосування в ПАРЕ щодо підтвердження санкцій проти РФ, він закликав залишити повноваження російської делегації.

Між тим, джерела зазначають, що останнім часом Шукла налаштований значно критичніше щодо РФ, ніж раніше.

Ще один доповідач – колишній президент ПАРЄ, француз Жан-Клод Міньон, якого також вважають не надто дружнім щодо України.