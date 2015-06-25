ПАРЄ офіційно визнала факт російської агресії в Україні - резолюція

Українська постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ добилася внесення відповідних правок до резолюції. Як повідомила член постійної делегації, народний депутат Ірина Геращенко у соцмережі, "ми наполягали на тому, щоб до роботи було залучено Міжнародний комітет Червоного Хреста. І зараз МКЧХ готовий долучитися до цієї роботи. Важливо - в цій резолюції вперше в документах міжнародних організацій зафіксовано термін "російська агресія в Украіні".

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Голова постійної делегації, народний депутат Володимир Ар'єв зазначив, що ПАРЄ підтримала доповідь про зниклих безвісти в Україні. "Рідкісний випадок, коли дозволили презентацію на екрані. Доповідач Джим Шерідан мав блискучий виступ. В резолюції, завдяки злагодженим діям української делегації, нарешті вперше з'явилося визначення "російська агресія". Це дуже важливо - крок за кроком ми ламаємо кригу нерішучості", - відзначив депутат.

Зазначимо, що ПАРЄ в ухваленій резолюції закликала Росію та бойовиків звільнити всіх заручників. "Асамблея наполегливо закликає сепаратистські групи, які контролюють окуповані території в Донецькій і Луганській областях, звільнити всіх полонених і заручників", - йдеться в резолюції. Також в ній закликається створити механізм пошуку зниклих безвісти. В ПАРЄ відзначають, що проблема зниклих безвісти може бути вирішена лише за допомогою спільних зусиль усіх сторін конфлікту. "Тому Асамблея наполегливо закликає Україну, Російську Федерацію та сепаратистські групи, які контролюють окуповані території в Донецькій та Луганській областях, забезпечити ефективне реагування з точки зору проведення розслідування та підтримки сімей щодо всіх зареєстрованих випадків зниклих безвісти", - йдеться у резолюції.

Також у резолюції визнається, що окремі частини Донецької та Луганської областей є окупованими.

ПАРЄ закликала Україну створити урядовий орган для координації всіх організацій з пошуку зниклих безвісти. ПАРЄ рекомендує українській владі "створити спеціальний урядовий механізм, завданням якого буде координувати роботу всіх урядових та неурядових органів у справі зниклих безвісті".

Варто зазначити, що в день голосування асамблея домовилася суттєво посилити документ, зробити його більш жорстким стосовно Росії. Зокрема, в тексті з'явилося визнання того, що конфлікт в Україні насправді є російською агресією, а по Криму введено термін "окупований".

Як зазначає "ЄвроПравда", резолюцію підтримала переважна більшість присутніх, проти проголосував лише німець-комуніст Андрій Гунько. "За" ухвалення резолюції було віддано 54 голоси. Поправка про те, що Росія є країною-агресором, отримала 48 голосів "за" і 7 - "проти".