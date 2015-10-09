Кремль заявив про продовження російської кампанії на час наступальних дій армії Асада

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова.

«Буквально позавчора була зустріч президента з міністром оборони Росії, в ході якої президент дав вельми позитивну і високу оцінку діям Повітряно-космічних сил у Сирії. З цього ми і виходимо. Як вже неодноразово заявлялося, в тому числі президентом, в контексті питань про тривалість цієї операції: ця операція має своєю метою надати підтримку Збройним силам Сирії», - розповів Пєсков.

Крім того, прес-секретар підкреслив, що «операція буде здійснюватися на термін наступальних дій сирійських Збройних сил».

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.