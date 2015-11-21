Країни Балтії не приєднаються до коаліції проти ІД за участю Росії

Про це заявили в п'ятницю на зустрічі в Паланзі президенти Латвії, Литви та Естонії, передає Українська правда з посиланням на Delfi.

"Литва не братиме участі ні в одній новій коаліції, в якій Росія бере участь або хоче брати участь. До сьогоднішнього дня Росія окупувала територію однієї країни і веде військові дії на території двох країн, України і Грузії", - заявила президент Литви Даля Грібаускайте.

"Нам потрібно серйозно обдумувати створення будь-якої коаліції, в якій буде такою агресор, як наш сусід", - додав естонський лідер Тоомас Хендрік Ільвес.

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Президент Латвії Раймонд Вейоніс, зі свого боку, заявив, що ситуація в ЄС і у його південних кордонів не повинна відволікати увагу від України.

"Наше спільне завдання - зберегти питання про Україну високо на порядку денному ЄС доти, поки мінські угоди не будуть повністю виконані", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після терактів у Парижі президент Франції Франсуа Олланд висловив думку, що широкій міжнародній коаліції за участю Росії і США вдасться завдати вирішального удару по терористичній організації "Ісламська держава" (ІД). Росія заявила, що готова працювати з такою коаліцією, якщо її члени будуть поважати суверенітет Сирії.