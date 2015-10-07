Нуланд: санкції проти окупованого Криму залишаться до його повернення Україні
02:47, 07 жовтня 2015Світ
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Вашингтон залишить санкції щодо окупованого Росією Криму до тих пір, поки той не буде повернуто Україні.
REUTERS
Про це у вівторок знову заявила помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд, передають РИА Новости.
"Кримські санкції залишаться доти, поки триває його окупація", — сказала Нуланд, виступаючи у вашингтонському Фонді Маршала.
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Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України Петра Порошенка, перемир'я є початком повернення України на тимчасово окуповані території Донбасу й Криму. "Крим - це наступний етап наших дій", - додав він.
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