Нуланд: санкції проти окупованого Криму залишаться до його повернення Україні

Про це у вівторок знову заявила помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд, передають РИА Новости.

"Кримські санкції залишаться доти, поки триває його окупація", — сказала Нуланд, виступаючи у вашингтонському Фонді Маршала.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України Петра Порошенка, перемир'я є початком повернення України на тимчасово окуповані території Донбасу й Криму. "Крим - це наступний етап наших дій", - додав він.