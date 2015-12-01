Мігрантам у Фінляндії запропонували працювати безкоштовно: збирати ягоди і прибирати сніг

За словами міністра, прохачі притулку могли б зайнятися сезонною роботою, наприклад, збором ягід або прибиранням снігу. Робота була б безкоштовною, оскільки, по фінському законодавству, людина, що не має дозволу на проживання, не має права працювати за зарплату, передає yle.fi.

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Ліндстрем на сьогоднішній прес-конференції заявив, що, на його думку, важливо, щоб шукачі притулку в очікуванні рішення по своїй справі займалися чимось корисним, а не просто грали в футбол чи настільні ігри.

Міністр також підкреслив, що міністерство не планує створити якусь окрему систему для працевлаштування мігрантів.

У Фінляндії приїхало в цьому році понад 30 тисяч шукачів притулку. З них, за оцінками, близько 30 % отримають посвідку на проживання і стануть користуватися інтеграційними послугами.