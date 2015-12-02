У Гельсінкі зафіксували сплеск вуличних згвалтувань, скоєних іноземцями

З початку 2015 року поліція Гельсінкі зареєструвала 14 зґвалтувань, скоєних іноземцями, в той час як за весь минулий рік ця цифра склала 9.

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Про це повідомив заступник начальника поліції Гельсінкі Ілкка Коскімякі, передає місцеве видання yle.fi.

На разі в Гельсінкі розслідується три зґвалтування, в яких підозрюють прохачів притулку. Всі підозрювані перебувають під вартою.

За даними поліції, в Гельсінкі відбувається в рік близько 300 сексуальних злочинів, багато з яких здійснюються одними і тими ж людьми. За інформацією поліції, у 20-30 % всіх сексуальних злочинів винні іноземці.

"За короткий час у так званих "вуличних зґвалтуваннях" відзначається явний пік", - говорить Ілкка Коскімякі.

Зґвалтування, вчинені іноземцями, відбувалися, в основному, в районах, прилеглих до головній залізничній гілці. Зараз поліція спільно з компанією VR обмірковує різні можливості підвищити безпеку в цих районах.

Вчинені іноземцями зґвалтування стали широко обговорюватися у фінському суспільстві після резонансного випадку в Кемпелі, де прохача притулку підозрюють у злочині проти 14-річної школярки. Також відомо про кілька аналогічних випадків в інших частинах країни, зокрема, в Райсио.

У минулу п'ятницю повідомлялося, що поліція розслідує близько десятка випадків зґвалтувань, в яких підозрюються прохачі притулку.