Росія заявила про відкликання Іраном позову після поставки перших ЗРК С-300
Іран відкличе позов до Росії щодо С-300 найближчим часом, після поставки в ісламську республіку першого дивізіону цих зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), заявив журналістам у п'ятницю віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін.
Про це повідомляє РИА "Новости".
"Не відкликали, вони повинні відкликати після поставки першого дивізіону. Коли? По мірі виготовлення, можна сказати, що найближчим часом", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.
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За словами заступника голови уряду, "безумовний відгук" позову є умовою постачання ЗРК.
"Справа в тому, що цей позов формувався за участю меджлісу Ісламської республіки Іран. Це не просто рішення духовного або політичного керівництва - це питання, яке має бути вирішене і в парламенті. Є повне розуміння у російській та іранській сторони - здійснення контракту неможливо без відкликання позову", - підкреслив Рогозін.
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Росія і Іран уклали в 2007 році контракт на поставку комплексів С-300. Після прийняття Радою Безпеки ООН резолюції 1929, яка передбачала введення санкцій відносно Ірану, виконання контракту було припинено. У відповідь Іран подав до Міжнародного арбітражного суду позов проти РФ.
У квітні цього року, незабаром після укладення "ядерної угоди" між Іраном і "шісткою", президент Росії Володимир Путін зняв заборону на постачання цих комплексів в ісламську республіку. У червні помічник президента з питань військово-технічного співробітництва Володимир Кожин повідомив, що Москва і Тегеран готують контракт на постачання С-300. При цьому він підкреслив, що система С-300 зазнала зміни, поліпшені тактико-технічні характеристики.