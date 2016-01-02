Небо країн Балтії охоронятимуть іспанські винищувачі

4 січня 2016 року на авіаційній базі ВПС Литви в Шяуляй здійснять посадку винищувачі іспанських ВПС Eurofighter Typhoon, які будуть брати участь у місії повітряної поліції НАТО.

Про це повідомляє Delfi.

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Іспанський контингент на чотирьох Eurofighter Typhoon змінить угорських військових на JAS-39 Gripen. Це третя участь іспанських ВПС в охороні повітряного простору країн Балтії.

У цій місії братимуть участь 130 військових з Іспанії. Перший раз іспанські військові брали участь у місії в 2006 р. на винищувачах Mirage F1 у Шяуляй, вдруге - в 2015 р. на Eurofighter Typhon в Естонії.