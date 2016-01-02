Небо країн Балтії охоронятимуть іспанські винищувачі
15:58, 02 січня 2016Світ
265 0
Іспанський контингент на чотирьох Eurofighter Typhoon замінить угорських військових на JAS-39 Gripen.
Іспанські винищувачі братимуть участь у місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії / flickr.com/photos/sermarr
4 січня 2016 року на авіаційній базі ВПС Литви в Шяуляй здійснять посадку винищувачі іспанських ВПС Eurofighter Typhoon, які будуть брати участь у місії повітряної поліції НАТО.
Про це повідомляє Delfi.
Читайте такожНімецькі винищувачі протягом тижня продовжать польоти над Естонією
Іспанський контингент на чотирьох Eurofighter Typhoon змінить угорських військових на JAS-39 Gripen. Це третя участь іспанських ВПС в охороні повітряного простору країн Балтії.
У цій місії братимуть участь 130 військових з Іспанії. Перший раз іспанські військові брали участь у місії в 2006 р. на винищувачах Mirage F1 у Шяуляй, вдруге - в 2015 р. на Eurofighter Typhon в Естонії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter