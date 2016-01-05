Винищувачі НАТО в 2015 році супроводили над Балтійським морем понад 160 літаків РФ

Літаки НАТО в 2014 році злітали для впізнання 140 літаків РФ над Балтійським морем, а в 2015-му - понад 160 літаків, передає Delfi з посиланням на міноборони Литви.

Як повідомляє міністерство, російські літаки ні минулого, ні позаминулого року повітряний простір Литви не порушували.

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Наголошується, що кількість російських військових літаків, які пролітають над Балтійським морем, стала загрозливо наростати після загострення в 2014 році відносин між Москвою та Заходом внаслідок анексії Росією Криму та підтримки нею бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, 4 січня 2016 року на авіаційній базі ВПС Литви в Шяуляй здійснили посадку винищувачі іспанських ВПС Eurofighter Typhoon, які будуть брати участь у місії повітряної поліції НАТО.