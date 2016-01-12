Росії варто готуватися до нових санкцій ПАРЄ - DW

Як повідомило джерело Deutsche Welle у секретаріаті ПАРЄ, "з високою ймовірністю можна стверджувати", що повноваження делегації РФ будуть оскаржені депутатами асамблеї у перший день сесії.

Зазначається, що згідно з процедурою ПАРЄ, щороку під час відкриття січневої сесії повноваження усіх національних делегацій повинні бути заново підтверджені. Якщо законність перебування в залі певної делегації викликає в когось з присутніх заперечення, він повинен підвестися з місця і заявити про це, назвавши причину такого кроку. Його мають підтримати 30 депутатів із п’яти делегацій ПАРЄ.

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За інформацією джерела DW в ПАРЄ, на нинішній сесії ініціативу щодо оскарження повноважень російської делегації на підставі невиконання Москвою попередніх резолюцій асамблеї готові підтримати депутати зі Швеції, Литви, Естонії, Польщі та Великобританії. Відповідну резолюцію з російського питання, радше за все, готуватиме моніторинговий комітет ПАРЄ. Вона буде винесена на голосування у четвер, 28 січня. Резолюція може або підтвердити повноваження російської делегації в ПАРЄ, або повністю їх анулювати, або підтвердити з певними обмеженнями (наприклад, знову позбавити представників РФ права голосу, тобто фактично подовжити існуючі санкції).

За повідомленням РИА Новости, голова російської делегації Олексій Пушков вже заявив про те, що депутати Держдуми не братимуть участі у січневій сесії ПАРЄ, якщо не бачитимуть перспективи скасування санкцій, і пообіцяв прийняти остаточне рішення лише після того, як уважно вивчить усі тенденції в асамблеї.

Але, як пояснили DW у секретаріаті ПАРЄ, повноваження делегації РФ можуть бути оскаржені і розглянуті асамблеєю навіть якщо російські депутати не прибудуть до Страсбурга.

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Проте в розпорядженні Москви залишається ще один крайній метод, за допомогою якого вона може продемонструвати свій демарш Страсбургу. Згідно з процедурою ПАРЄ, для затвердження повноважень делегацій на початку року необхідним є офіційне звернення з цього приводу голови національного парламенту до президента ПАРЄ. Якщо за тиждень до початку сесії голова Держдуми Сергій Наришкін не надішле такого листа президенту ПАРЄ Анн Брассер, то вважатиметься, що Росія не делегує своїх представників для роботи в асамблеї.

"У цьому випадку спрацює принцип: немає делегації, немає повноважень", - пояснило джерело в ПАРЄ. Це означатиме, що росіяни самі себе відсторонять від діяльності асамблеї на найближче майбутнє.

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Проте, на думку чиновника, такий розвиток ситуації "є суто гіпотетичним" і Наришкін все-таки встигне в установлені процедурою строки звернутися до Брассер з проханням надати можливість російській делегації працювати в ПАРЄ.

Зазначається, що делегація РФ досі перебувала під санкціями ПАРЄ, котрі були накладені на неї у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів було позбавлено права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими у її керівних органах. Відтоді санкції щодо російської делегації двічі подовжувалися, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити воєнну агресію на Донбасі й вивести російські війська з території України.