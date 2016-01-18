Іран назвав нові санкції США нелегітимними

"Програма з розробки балістичних ракет ніколи не була призначена для розробки засобів доставки ядерної зброї", - заявив офіційний представник іранського міністерства закордонних справ Хуссейн Джабер Ансарі в інтерв'ю місцевому новинному агентству ISNA, передає Бі-бі-сі.

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На думку іранського міністерства закордонних справ, цільові санкції США нелегітимні. "Іран рішуче відповість на ці пропагандистські випади прискоренням програми з розробки легальної балістичної зброї і нарощуванням своїх захисних потужностей", - сказав Хуссейн Джабер Ансарі.

Сьогодні вранці стало відомо, що США ввели нові санкції щодо іранських компаній і приватних осіб у відповідь на проведення випробувань балістичних ракет восени 2015 року.

Нові санкції забороняють 11 компаніям і громадянам, пов'язаним з іранською ракетною програмою, використовувати американську банківську систему.

Це рішення було прийнято на наступний день після скасування міжнародних санкцій відносно Ірану. Вони були офіційно зняті в неділю, після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії оголосило про виконання Тегераном всіх умов, що стосуються згортання ядерної програми.