Після скасування санкцій Іран анонсував закупівлю до 400 літаків

Літаки будуть поставлятися і вводитися в експлуатацію поступово після призупинення міжнародних санкцій, заявив міністр доріг і міського будівництва Ірану Аббас Ахунді, передає DW з посиланням на dpa.

Зазначається, що модернізація комерційного авіасполучення є одним з пріоритетів уряду Ірану після набуття чинності атомної угоди та припинення санкційного режиму.

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У цілому Іран планує закупити до 400 нових літаків у найближчі десять років. Згідно з контрактом, перші літаки Airbus повинні прибути в Іран до 20 березня, уточнив Ахунді.

Як повідомляв УНІАН, з Ірану в суботу, 16 січня, зняли міжнародні санкції. Це сталося після публікації доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якій йдеться, що Іран виконав всі умови угоди, що передбачає заморожування його ядерної програми.