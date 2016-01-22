Японія скасувала санкції проти Ірану

Після зняття санкцій стане можливим підписання угоди про інвестиції, домовленість про яку була досягнута під час візиту глави японського МЗС Ірану в жовтні 2015 року, передає Росбалт.

Крім того, банки обох країн отримають можливість відкривати філії і укладати контракти на валютний обмін.

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Очікується, що Японія постарається відновити свої позиції в освоєнні одного з найбагатших на Близькому Сході родовищ нафти Азадегана, запаси якого оцінюються в 26 млрд барелів. Японія отримала 75% концесії на розробку родовища ще в 2004 році, але вийшла з проекту після введення санкцій проти Ірану в 2010 році.

Раніше повідомлялося, що Іран після зняття санкцій розраховує отримувати близько $50 млрд на рік іноземних інвестицій для відновлення економіки після різкого зниження цін на нафту.