Японія скасувала санкції проти Ірану
Японія прийняла рішення про скасування санкцій проти Ірану. Таке оголошення зробив японський міністр закордонних справ Фуміо Кисида, повідомляє агентство Kyodo.
Після зняття санкцій стане можливим підписання угоди про інвестиції, домовленість про яку була досягнута під час візиту глави японського МЗС Ірану в жовтні 2015 року, передає Росбалт.
Крім того, банки обох країн отримають можливість відкривати філії і укладати контракти на валютний обмін.
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Очікується, що Японія постарається відновити свої позиції в освоєнні одного з найбагатших на Близькому Сході родовищ нафти Азадегана, запаси якого оцінюються в 26 млрд барелів. Японія отримала 75% концесії на розробку родовища ще в 2004 році, але вийшла з проекту після введення санкцій проти Ірану в 2010 році.
Раніше повідомлялося, що Іран після зняття санкцій розраховує отримувати близько $50 млрд на рік іноземних інвестицій для відновлення економіки після різкого зниження цін на нафту.