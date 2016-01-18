Роухані: Іран затвердив своє право на мирний атом

У своєму листі верховного керівника Ісламської Республіки Іран Алі Хаменеї президент виділив 11 успіхів, досягнутих завдяки імплементації плану, пише Росбалт.

"Стратегічна потреба іранського народу утвердити своє незаперечне право на мирну ядерну програму втілилася в життя, світ визнав іранську ядерну програму з торговими і промисловими складовими і поставився до неї з повагою", - йдеться в першому пункті листа, наведеного агентством ISNA.

Читайте такожПісля скасування санкцій Іран анонсував закупівлю до 400 літаків

На думку Роухані, атомний реактор на важкій воді в місті Арак стане сучасним дослідницьким реактором з високими міжнародними стандартами. Завдяки імплементації, Іран зможе співпрацювати в побудові атомних електростанцій і реакторів для досліджень, виробництва палива ядерного синтезу, використання ядерних випромінювань в медицині, зазначив Роухани.

Послаблення ряду обмежень з боку ЄС, США і Радбезу ООН відкриває Ірану дорогу на експортні ринки та міжнародний ринок капіталу, говориться в листі. Розблокування заморожених іранських активів допоможе створити нові робочі місця в країні.

Серед досягнень відзначено значне збільшення запасів урану після того, як Іран отримав близько 200 тонн "жовтого кеку" (концентрату урану). Також Роухані повідомляє, що Іран приєднався до країн, що експортують збагачений уран і важку воду.

Крім того, в телевізійному зверненні до країни Роухані заявив, що ядерна програма Ірану більше не буде "під фальшивими приводами" сприйматися як загроза світової і регіональної безпеки.

"Тепер ядерна програма розглядається як проект для наукової, технологічної, ділової та економічної взаємодії і співпраці", - додав Роухані.

Президент зазначив, що "ядерна програма Ірану буде ресурсом для нових технологій на шляху прогресу нації, стабільності та регіональної безпеки".