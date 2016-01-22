У столиці Сомалі бойовики напали на ресторани: 20 загиблих

За інформацією МВС країни, поранення отримали ще 20 осіб. Місця нападів оточила поліція, яка вступила в перестрілку з бойовиками. Про це з посиланням повідомляє Російська служба ВВС.

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Напад на кілька ресторанів і кафе в Могадішо стався у четвер близько восьмої вечора.

Спочатку вибухнули дві начинені вибухівкою машини, після чого бойовики відкрили вогонь по відвідувачах.

Зараз поліцейська операція завершена, оточення знято. При цьому жодних відомостей про долю нападників поки немає.

Відповідальність за напади взяло на себе ісламістське угруповання "Аш-Шабаб". Офіційна влада назвала напад варварським.