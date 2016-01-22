У Фінляндії почастішали випадки сексуальних домагань

Глава поліції фінської столиці Гельсінкі Сеппо Колехмайнен стурбований тим, що у місті почастішали випадки сексуальних домагань, пише місцеве видання Yle.

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Якщо раніше жінки піддавалися сексуальним домаганням, найчастіше, в барах і ресторанах і поблизу парків, то останнім часом стало відомо про сексуальні домагання, що мали місце в денний час, наприклад в автобусах. Лунають побоювання, що кількість таких випадків збільшиться навесні і влітку.

Адвокат Віллі Пунто, який захищає інтереси мігрантів в ході процесу розгляду прохання про притулок, прокоментував побоювання: "Якщо великий групі чоловіків нічого робити, живуть вони в одному приміщенні, кожен день проводять час разом, то накопичується дурість, і люди починають вести себе непристойно, каже Пунто".

У центрі Гельсінкі вже збільшено кількість поліцейських патрулів, в майбутньому поліція має намір посилити контроль також, наприклад, на масових заходах.

Нагадаємо, у новорічну ніч в Кельні на привокзальній площі сталися напади на жінок. Сотні мешканок міста і туристів повідомили про домагання і грабежі, які здійснювали чоловіки "арабської і північноафриканської" зовнішності. Пізніше стало відомо про аналогічні напади в інших країнах Європи.