На східне узбережжя США насувається снігова буря

Це стосується і столиці США Вашингтона, де вже пройшов сильний снігопад, передає Бі-бі-сі. Близько 50 млн жителів узбережжя отримали попередження, що снігова буря може повністю паралізувати рух на дорогах і призвести до скасування авіарейсів.

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За прогнозами метеорологів, на сході США протягом декількох годин випаде до 60 см снігу, в Нью-Йорку очікується від 20 до 30 см опадів.

Також влада попереджає, що стихія може викликати перебої з подачею електроенергії.

Після отримання попередження в супермаркетах вишикувалися довгі черги за продуктами, багатьох товарів вже немає на полицях.

Влада штатів Джорджія і Вірджинія раніше ввели режим НС у зв'язку зі сніжною бурею, що насувається.