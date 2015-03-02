Сильна снігова буря паралізувала авіасполучення на сході США
13:22, 02 березня 2015Світ
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Синоптики прогнозують, що така погода в США протримається до вівторка.
REUTERS
Авіакомпанії США скасували понад 1,4 тисячі рейсів у Нью-Йорку, Вашингтоні та Філадельфії через снігову бурю, що обрушилася на східне узбережжя країни, повідомляє РИА Новости.
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Як повідомляють синоптики, така погода протримається до вівторка, і очікується скасування ще більшої кількості авіарейсів.
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