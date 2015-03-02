Сильна снігова буря паралізувала авіасполучення на сході США

Авіакомпанії США скасували понад 1,4 тисячі рейсів у Нью-Йорку, Вашингтоні та Філадельфії через снігову бурю, що обрушилася на східне узбережжя країни, повідомляє РИА Новости.

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Як повідомляють синоптики, така погода протримається до вівторка, і очікується скасування ще більшої кількості авіарейсів.