США можуть перекинути ударні безпілотники до кордонів КНДР

Ці БПЛА, пишуть ЗМІ Великобританії, можна оснастити високоточними ракетами класу "повітря-поверхня" AGM-114 Hellfire і камерами нічного бачення, передає Росбалт.

У січні США вже перекинули на територію Південної Кореї стратегічний бомбардувальник В-52.

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Сеул і Вашингтон також розглядають питання про нарощування на півдні Корейського півострова стратегічних сил, серед яких - атомні підводні човни і авіаносець, винищувачі F-22.

6 січня КНДР оголосила про проведення випробування водневої бомби. Це викликало серйозне занепокоєння у світі.