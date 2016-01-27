США можуть перекинути ударні безпілотники до кордонів КНДР
15:28, 27 січня 2016Світ
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Американські військові не виключають, що вже в цьому році біля демаркаційної лінії, що розділяє Південну і Північну Кореї, можуть з'явитися ударні і розвідувальні безпілотні літальні апарати типу MQ-1C Grey Eagle.
Безпілотник MQ-1C Grey Eagle / af.mil
Ці БПЛА, пишуть ЗМІ Великобританії, можна оснастити високоточними ракетами класу "повітря-поверхня" AGM-114 Hellfire і камерами нічного бачення, передає Росбалт.
У січні США вже перекинули на територію Південної Кореї стратегічний бомбардувальник В-52.
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Сеул і Вашингтон також розглядають питання про нарощування на півдні Корейського півострова стратегічних сил, серед яких - атомні підводні човни і авіаносець, винищувачі F-22.
6 січня КНДР оголосила про проведення випробування водневої бомби. Це викликало серйозне занепокоєння у світі.
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