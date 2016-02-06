У Туреччині заявили, що не будуть закривати кордони для біженців з Сирії

Турецько-сирійський кордон залишається відкритим для біженців з Сирії, зараз до нього наближаються майже 55 тисяч осіб, заявив у суботу, 6 лютого, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на полях зустрічі глав МЗС країн ЄС у Амстердамі.

"Ми вже прийняли близько п'яти тисяч, ще п'ятдесят-п'ятдесят п'ять тисяч перебувають в дорозі, ми не можемо кинути їх напризволяще, оскільки авіаудари тривають. Вони бомблять школи, лікарні та мирних жителів", - цитує його слова агенція Reuters, повідомляє dw.

Губернатор провінції Кіліс Сулейман Тапсиз, своєю чергою, повідомив, що за останні 48 годин до кордону біля однойменного міста прибули близько 35 тисяч сирійців. Зараз, за його словами, їх розміщують у таборах на сирійському боці кордону. "Наші двері не зачинені, проте зараз немає потреби тримати цих людей на нашій території", - зазначив він.

Про зобов'язання тримати кордони відкритими для біженців Анкарі у суботу нагадали в Євросоюзі. "Женевська конвенція досі діє і в ній зазначено, що ви повинні приймати біженців", - заявив у Амстердамі єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган.

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А голова європейської дипломатії Федеріка Могерині наполягла і на виконанні Анкарою зобов'язань перед ЄС. "Підтримка, яку ЄС надає Туреччині, спрямована якраз на гарантування того, щоб у Туреччини були кошти, інструменти та ресурси для захисту і розміщення людей, які шукають притулку", - заявила вона, цитує агентство AFP. Нагадаємо, Брюссель нещодавно узгодив договір з Туреччиною щодо виділення трьох мільярдів євро в обмін на допомогу у кризі біженців.