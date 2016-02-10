Військові Південної Кореї виявили уламки північнокорейської ракети

Як повідомляє Daily Mail з посиланням на заяву південнокорейського міністерства оборони, уламки були виявлені національними ВМС біля берегів південного острова Чеджу. Військове відомство розповсюдило фотографії передбачуваної секції головної частини ракети з заводським маркуванням, пише Росбалт.

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Фахівці займаються аналізом виявлених фрагментів.

КНДР запустила ракету «Кванменсон» в неділю з космодрому «Сохэ» на узбережжі Жовтого моря. У світі побоюються, що це могло бути випробування міжконтинентальної балістичної ракети.