Військові Південної Кореї виявили уламки північнокорейської ракети
04:48, 10 лютого 2016Світ
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Військові Південної Кореї виявили передбачувані уламки ракети-носія, запущеної КНДР у неділю.
REUTERS
Як повідомляє Daily Mail з посиланням на заяву південнокорейського міністерства оборони, уламки були виявлені національними ВМС біля берегів південного острова Чеджу. Військове відомство розповсюдило фотографії передбачуваної секції головної частини ракети з заводським маркуванням, пише Росбалт.
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Фахівці займаються аналізом виявлених фрагментів.
КНДР запустила ракету «Кванменсон» в неділю з космодрому «Сохэ» на узбережжі Жовтого моря. У світі побоюються, що це могло бути випробування міжконтинентальної балістичної ракети.
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