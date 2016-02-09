Північнокорейський супутник "крутиться" на орбіті - ЗМІ

Таким чином, це вже другий раз, коли КНДР намагалася запустити супутник на стабільну орбіту, але не змогла цього зробити.

При цьому КНДР заявляє, що успішно запустила вже чотири супутника, але про першы два нічого не відомо, крім заяв Пхеньяну, передає РИА Новости.

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Пхеньян заявляє, що супутники потрібні для моніторингу погодних умов, розвідки корисних копалин, надання даних, які можуть поліпшити сільське господарство. Попередній супутник, за заявами з Пхеньяна, транслював пісні про засновника КНДР Кім Ір Сена і його сина Кім Чен Іра, хоча американські військові кажуть, що цих пісень вони з космосу не чули. З нового супутника також не надходять сигнали, незважаючи на те, що їх намагаються перехопити не тільки військові, але і безліч радіоаматорів зі всього світу, уточнює CBS.