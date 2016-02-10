У Франції схвалили позбавлення громадянства за тероризм

У Національних зборах Франції підтримали законопроект про внесення поправки до конституції, яка стосується позбавлення громадянства осіб, засуджених за терористичну діяльність.

Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, на підтримку законопроекту проголосували 162 парламентарія, проти - 148. Повторне голосування для підтвердження рішення нижньої палати парламенту заплановане на середу, 10 лютого. Читайте такожУ Парижі в присутності перших осіб держави вшанували пам'ять жертв терактів "Думаю, підтримка буде ще ширшою, а конституційна реформа просунеться вперед", - заявив прем'єр-міністр Франції Манюэль Вальс після результатів голосування. Як повідомляв УНІАН, про плани змінити конституцію Франції для боротьби з терористами президент Франсуа Олланд заявив у листопаді після терактів у центрі Парижа. 13 листопада у Парижі відбулося шість терактів , один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".

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