ЗМІ: в Сирії російські літаки завдали удару по лікарні "Лікарів без кордонів"

Даних про кількість постраждалих і загиблих в лікарні "Лікарів без кордонів" поки немає, передає meduza.io. Також в організації не повідомляють, яка з сторін, що беруть участь у конфлікті в Сирії, завдала авіаудару.

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Однак за інформацією The Guardian, яка посилається на організацію Syrian Observatory for Human Rights стверджує, що удар був завданий російськими ВПС. За даними газети, відомо про дев'ятьох загиблих.