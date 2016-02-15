ЗМІ: в Сирії російські літаки завдали удару по лікарні "Лікарів без кордонів"
12:57, 15 лютого 2016Світ
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В сирійській провінції Ідліб завдано авіаудару по лікарні організації "Лікарів без кордонів", яка знаходиться в 170 км від Дамаска.
REUTERS
Даних про кількість постраждалих і загиблих в лікарні "Лікарів без кордонів" поки немає, передає meduza.io. Також в організації не повідомляють, яка з сторін, що беруть участь у конфлікті в Сирії, завдала авіаудару.
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Однак за інформацією The Guardian, яка посилається на організацію Syrian Observatory for Human Rights стверджує, що удар був завданий російськими ВПС. За даними газети, відомо про дев'ятьох загиблих.
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